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Пропавшего в Стамбуле 20-летнего российского туриста ищут уже 12 дней

9 августа 2021 23:26
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Макар Рагин пропал в Стамбуле 28 июля.

Поиски 20-летнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, пока не дали результата, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.

Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, однако в миграционных центрах молодого человека найти не удалось. Его также искали на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.

"К сожалению, сказать нечего. Макар пока не найден", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по-прежнему находится в Стамбуле и занимается поисками сына.

Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.

 

Фото:    pixabay

Теги: пропал российский турист Стамбул

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