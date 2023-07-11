Пропавшая в Пермском крае при сплаве тургруппа из 22 человек найдена живой

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Обнаружена группа туристов из 22 человек, включая 11 детей, поиск которых велся в Пермском крае. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий».

Предварительно, у туристов всё хорошо.

Позднее информацию подтвердили в МЧС России. Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово. Участникам сплава не нужна помощь спасателей и медиков. Поисковая операция завершена.

Сейчас тургруппа на четырех катамаранах заканчивает маршрут.

Группа из 22 туристов, половина из которых дети, с 4 июля сплавлялась по реке Усьва. Они должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню не вышли.

К месту поисков направили сотрудников краевой службы спасения. К ним также были привлечены пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками. На поиски из Казани вылетел и вертолет Ми-8.

Уточнялось, что в МЧС группа свой сплав не регистрировала, хотя перед выходом на маршрут туристы должны не позднее чем за 10 дней до его начала проинформировать главное управление ведомства по региону.

Фото: t.me/mchs_prikamia