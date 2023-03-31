Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий посетил ИК-29 УФСИН СО

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В рабочей поездке в исправительное учреждение его сопровождали исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Александр Ишутин, прокурор за соблюдением законности в исправительных учреждениях Дмитрий Леонов.



Во время посещения колонии прокурор Самарской области Сергей Берижицкий ознакомился с работой карантинного отделения, столовой гарантийного питания для спецконтенгента, медсанчасти, проверил состояние жилого сектора и производственных помещений.



В завершении – провел прием осужденных по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО