Прокурор Игорь Сядуков посетил Областную соматическую больницу УФСИН СО

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В рабочей поездке в исправительное учреждение прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Игоря Сядукова сопровождал врио начальника Областной соматической больницы УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Сергей Кузин.



Игорь Сядуков провел беседу с осужденными и сотрудниками. После выполнения своих обязанностей в ОСБ прокурор напомнил о важности соблюдения законности при работе с осужденными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области