Пройдет рейд регштаба ОНФ: Общероссийский народный фронт проверит самарскую школу №46

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24 июня, в 14.00, в самарской школе №46 пройдет рейд регионального штаба Общественного народного фронта Самарской области для определения качества создаваемой материально-технической базы в общеобразовательных организациях.

Особое внимание будет уделено оборудованию, поступившему для оснащения классов, столовой, актового и спортивных залов, наличию необходимых элементов безбарьерной среды, а также вопросам безопасности. В рейде примут участие представители Общественной палаты Российской Федерации, регионального штаба Общественного народного фронта, министерства образования и науки Самарской области и Общественной палаты Самарской области.

Создание благоприятных и равных условий для получения образования – одна из приоритетных задач «Стратегии лидерства», центрального документа Самарской области, определяющего развитие региона. Важно, что в основе создания этого документа – идеи и пожелания жителей Самарской области. Поэтому контроль качества реализации поручений областного Правительства в области науки и образования – первостепенная задача общественных организаций.

«Мы проводим системную работу по мониторингу реализации поручений, озвученных Президентом Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию в апреле, а также поручений Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, озвученных в майском Послании. Обращаем особое внимание на взаимодействие власти и представителей гражданского общества. Ведь именно такое взаимодействие делает нашу жизнь комфортнее, позволяя не только удерживать лидерские позиции нашего региона, но также помогает каждому жителю области в полной мере использовать современные возможности нашего региона для самореализации», – отметил Павел Покровский, сопредседатель Регионального штаба ОНФ Самарской области, член ОПРФ.

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