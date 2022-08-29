Производственные службы УФСИН СО приняли участие в фестивале имени Валерия Грушина

162

Мероприятие было организовано в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни и туризма. Жителям и гостям региона была продемонстрирована продукция собственного производства, выпускаемая в исправительных учреждениях Самарской области.

Были представлены не только сувенирные и швейные изделия, но и изделия из металла. Не остались незамеченными яркие комплекты постельного белья, костюмы для охотников и рыболовов, оригинальные шахматы и узорные мангалы.

Кроме того, для участников праздника были представлены шашлык, самса, хлебобулочные изделия и прохладительные напитки. Посетители фестиваля смогли не только увидеть выставку представленной продукции, но и приобрести понравившееся изделия, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области