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Так, по новым правилам производитель гречки, желающий следовать ГОСТу, должен фасовать свою продукцию в упаковку весом 500, 1000 или 2000 грамм.
Производителям товаров первой необходимости запретили менять объем упаковки
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Производителям товаров первой необходимости запретили менять объем упаковки

2 ноября 2023 23:06
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Так, по новым правилам производитель гречки, желающий следовать ГОСТу, должен фасовать свою продукцию в упаковку весом 500, 1000 или 2000 грамм.

Производителям товаров первой необходимости запретили менять объем упаковки

Генеральная прокуратура России внесла в ГОСТ требование к производителям фасовать социально значимые виды продуктов в упаковки с утвержденным весом или объемом. Об этом в четверг, 2 ноября, ведомство сообщило на своем сайте, пишут "Известия".

«Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость», — говорится в сообщении.

Подобные манипуляции вводят потребителей в заблуждение, поэтому 24 октября по инициативе Генпрокуратуры РФ в ГОСТ были внесены изменения, установившие единые требования к фасовке социально значимых товаров.

«Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара», — объяснили в ведомстве.

Так, по новым правилам производитель гречки, желающий следовать ГОСТу, должен фасовать свою продукцию в упаковку весом 500, 1000 или 2000 г, производитель молока — в тары 200, 250, 500, 1000 или 2000 мл.

«Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров», — заверили в Генпрокуратуре.

 

Фото:  freepik.com

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