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Производители начали менять рецепты конфет, чтобы компенсировать рост цен

11 августа 2021 14:52
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Для российских покупателей даже пальмовое масло оказалось слишком дорогим.

О намерении оптимизировать ассортимент и начать выпускать конфеты с упрощенной рецептурой, где дорогостоящие начинки будут заменены на более бюджетные, РБК рассказал Леонид Барышев, гендиректор «Эссен Продакшн АГ».

Компания, известная главным образом как производитель майонеза «Махеев», выпускает сейчас конфеты под марками «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te, «Q». При запуске новых конфет «Эссен Продакшн АГ» будет использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров, которые за последний год сильно подорожали.

Себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию, как указывает Барышев, выросла примерно на 30%: подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла (они используются, например, в вафельных и шоколадных конфетах), а также какао, сахар, мука, упаковка.

Цены на сахар и подсолнечное масло в июне стабилизировались, но стоимость пальмового масла и его производных, какао-масла и тропических жиров растет, констатирует Барышев. Из-за этого цены на некоторые конфеты со сложными начинками и несколькими конфетными массами (например, помадными, пралиновыми, фруктово-желейными) превысили среднюю цену на полке 350 руб. за 1 кг, тогда как для основных покупателей таких конфет приемлемыми остаются расценки в 200–300 руб. за 1 кг.

Весной кондитерам удалось частично поднять цены, но торговые сети неохотно идут на такие переговоры, рассказывает Барышев. По его словам, ретейлеры сами предлагают сделать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле», у них продаются лучше всего продукты или с большими скидками, или те, которые дешевле за счет более низкой жирности.

 

Фото: Егор Алеев/ТАСС
 

Теги: конфеты дорожают меняют рецепт

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