Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен

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Основные российские производители яиц и мяса птицы, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились сдерживать цены на свою продукцию, передает РБК. К такому решению он пришли на совещании с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, сообщила пресс-служба ведомства.



«По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — говорится в сообщении.



В пресс-службе пояснили, что динамика цен является следствием подорожания кормов, снижения объемов производства из-за распространения птичьего гриппа, а также сокращения импорта инкубационных яиц. Последний фактор связан с ростом заболеваемости птицы в ЕС.



Чтобы снизить зависимость от импортной продукции, ведомство намерено стимулировать внутреннее производство. В частности, повысив ставку ввозной таможенной пошлины до 5% с января 2022 года, а затем до 15% с января 2023 года. Власти также намерены компенсировать российским производителям часть затрат на один килограмм произведенной и реализованной продукции до 1 октября 2021 года при условии, что птицеводческие предприятия не будут повышать отпускные цены.



Согласно данным Росстата, с 16 по 24 февраля 2021 года цены на яйца в России выросли на 1,1%, а на куриное мясо — на 1,9%. По отношению к показателям конца января рост цен на яйца составил 2,6%, а на курятину превысил 4%.



В феврале газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщила, что торговые сети уведомили Минпромторг о готовности повысить цены на мясо птицы и яйца до 10%. По информации издания, предприниматели аргументировали это сокращением предложения из-за распространения птичьего гриппа. В тот же день в Минсельхозе заявили, что стоимость яиц и птичьего мяса по ряду причин действительно может вырасти, но не превышая показателей продовольственной инфляции и на короткий период.



1 марта ФАС по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку производителей куриного мяса и яиц.

Фото: pixabay

