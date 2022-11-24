Программа «Мастерская новых медиа» запустила набор на медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов ПФО

164

Проект реализуется совместно Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с АНО «Диалог», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие пройдет в Казани 16-18 декабря 2022 года. Участники интенсива вместе с экспертами обсудят тренды и вызовы новых медиа, взаимодействие с субъектами региона. Важным итогом мероприятия станет создание медиапроектов для решения информационных задач округа.



Подать заявку на «Мастерскую новых медиа 2.0» в Казани можно до 30 ноября. Отбор включает в себя видеовизитку и развернутую анкету. Ключевым условием подачи заявки является рекомендация, которую можно получить от выпускника «Мастерской новых медиа» или от региональных органов власти и медиакомпаний.



Важным итогом работы команд интенсива станут 10 медиапроектов. Три из них — проработка кризисных тем, еще три – информационное освещение социально-экономического развития и четыре — работа с культурным кодом территории и стратегическими инфраструктурными проектами. Одна из важных задач «Мастерской новых медиа 2.0» – вовлечь участников в активную работу на благо округа, помочь им стать опорой общества и создавать эффективные информационные стратегии. Все проекты будут заточены под особенности региона и направлены на решение конкретных задач.



Первое мероприятие в рамках проекта «Мастерская новых медиа 2.0» прошло в ноябре 2022 г. в Красноярске, в нем приняли участие 60 специалистов Сибирского федерального округа. «Мастерская новых медиа 2.0» для Приволжского федерального округа – это одно из серии региональных мероприятий «Мастерской новых медиа» и АНО «Русские репортеры». В планах «Мастерской новых медиа» и «Русских репортеров» – провести медиаинтенсивы еще в нескольких федеральных округах России: Южном, Уральском и Северо-Западном.



«Мастерская новых медиа» – программа Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог» по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций – обучила уже более 350 медиаспециалистов из разных регионов России. Для выпускников предусмотрено постсопровождение: они образуют сообщество, в котором решают рабочие задачи, обмениваются опытом и создают коллаборации. Ряд выпускников задействованы в крупных федеральных проектах.

Фото: департамент информационной политики СО