Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле

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Проголосовал – сделай фото на память! В Сызрани появился ретромобиль ЗИС-31, который и стал главной точкой оффлайн-голосования для жителей, которые поддерживают присвоение почетного статуса «Город трудовой доблести».

«Наш город внес огромный вклад в Великую Победу, в развитие промышленного и оборонного потенциала России. После объявления в качестве запасной столицы Куйбышева туда были эвакуированы промышленные предприятия и многие правительственные учреждения. Но не все они разместились в областном центре, часть из них расположились в Сызрани: Торговый банк СССР, наркоматы лёгкой промышленности и электростанций, трест «Центроэнергострой» и другие», - рассказывают сызранские волонтеры.

В начале августа 2021 года стартовала активная работа по присвоению Сызрани звания «Город трудовой доблести». Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Азаров. В онлайн-голосовании на сайте самара-доблесть.рф приняли участие уже более 5 тысяч человек.

Поддержать сызранцев решили и региональные общественные организации региона – «Союз женщин Самарской области», «Федерация профсоюзов», «Самарский союз молодежи», Общественная Палата Самарской области, Союз ветеранов вооруженных сил. Уже включились в голосование в оффлайн-формате крупнейшие предприятия Сызрани, Самары и Тольятти.

«За Сызрань!» уже голосуют АВТОВАЗ, ОАО «Тяжмаш», Сызранский НПЗ.

Жители и гости Сызрани могут проголосовать и сделать фото на память с замечательным ретроавтомобилем.

Напомним, что проголосовать онлайн можно на сайте самара-доблесть.рф в разделе «Сызрань – город трудовой доблести». Голосование продлится до 15 августа.