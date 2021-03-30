Проголосовать за объекты благоустройства на 2022 год жителям региона помогут более 1000 волонтеров

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К команде волонтеров проекта по голосованию за объекты благоустройства на 2022 год от Самарской области присоединились более тысячи человек.

За месяц в команду добровольцев по поддержке общероссийского голосования за объекты благоустройства зарегистрировались 1085 неравнодушных жителей. Волонтеры будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.

Чтобы городская среда отвечала пожеланиям жителей, она должна формироваться при непосредственном их участии. Важную роль жителей, которые знают, какие общественные пространства прежде всего должны быть обновлены, неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, под контролем которого в регионе ведется работа по благоустройству территорий.

Волонтеры будут помогать жителям Самарской области принять участие в онлайн-голосовании на сайте za.gorodsreda.ru, которое стартует с 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 года. Благодаря подобному формату голосования можно будет опросить максимальное количество людей и выбрать именно те территории на 2022 год, которые нуждаются в преображении.

У волонтеров, активных жителей губернии важная миссия — рассказывать горожанам о проектах формирования городской среды, выставленных на обсуждение, о работе платформы и возможности повлиять на то, как будут развиваться города области. Помимо этого, они помогут жителям проголосовать упрощенно, «на месте» - для голосования понадобится лишь номер телефона.

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты этих и других общественных пространств. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В Самарской области в голосовании будут принимать участие 100 общественных пространств, из которых будет отобрано 52 при активном участии жителей. Города меняются, и эти перемены заметны каждому!