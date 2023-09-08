Прогноз погоды в Самаре на День города: аналитика Яндекс Погоды

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает жителей Самары в праздничные дни 9-10 сентября.

Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Прогноз Яндекс Погоды сообщает, что в субботу в Самаре ожидается дождливая погода, а среднесуточная температура составит +13°. День города в воскресенье, 10 сентября, будет облачным с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +17°».

По данным Яндекс Погоды, 9 сентября в Самаре будет дождь, а температура достигнет +13°. Скорость ветра с утра составит 2,7 м/с, а вечером — 3,7 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +11°. Днём она поднимется до +17°, а вечером опустится до +14°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +21°…+23°.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Воронежа и Челябинска, где ожидаемая температура будет варьироваться от +13° до +14°.