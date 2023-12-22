Прогноз погоды в Самаре на 23-24 декабря: солнца не ожидается

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 23-24 декабря.

По данным Яндекс Погоды, 23 декабря в Самаре будет пасмурно, а температура достигнет 0°. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 2 м/с.

В воскресенье, 24 декабря, ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет -1°. Днем она поднимется до 0°, а вечером — до -1°.

Среди крупных российских городов самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +8°…+14°.

Сильнее всего холод ощутят жители Владивостока и Иркутска, где ожидаемая температура будет варьироваться от -10° до -11°.