Прогноз погоды в Самаре на 21-22 октября: теплом не порадует

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 21-22 октября.

По данным Яндекс Погоды, 21 октября в Самаре ожидается небольшой дождь, а температура достигнет +6°. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 6 м/с.

В воскресенье, 22 октября, будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха достигнет +1°. Днем она поднимется до +5°, а вечером опустится до +2°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +17°…+24°.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга и Челябинска, где ожидаемая температура будет варьироваться от +1° до +3°.