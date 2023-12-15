Прогноз погоды в Самаре на 16-17 декабря

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает самарцев в выходные дни 16-17 декабря.

По данным Яндекс Погоды, 16 декабря в Самаре выпадет снег, а температура достигнет -10°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 2 м/с.

В воскресенье, 17 декабря, также ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет -10°. Днем и вечером она опустится до -11°.

Среди крупных российских городов самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре, Махачкале и Сочи — здесь температура воздуха прогреется до +6°…+14°.

Сильнее всего холод ощутят жители Иркутска, Красноярска и Новосибирска, где ожидаемая температура будет варьироваться от -19° до -24°.