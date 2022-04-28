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Профсоюзы региона положительно оценивают работу облправительства в условиях пандемии

28 апреля 2022 20:05
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Усилия облправительства по преодолению кризиса в экономике, стабилизации рынка труда оценил председатель Федерации профсоюзов СО Дмитрий Колесников.

В минувшем году предприятия Самарской области, пострадавшие в результате локдаунов и различных коронавирусных ограничений, получили масштабную финансовую поддержку из средств федерального и областного бюджетов. В частности, 13 предприятий региона получили займы из федерального и регионального фондов развития промышленности на общую сумму 770 млн рублей. Еще 16 организаций в рамках мер господдержки получили субсидии из федерального бюджета на общую сумму почти 1,9 млрд рублей.

Об этом сообщил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов в своем отчете о работе Правительства региона, адресованном депутатам Самарской Губернской Думы.

Результатом стал значительный рост промышленного производства. Объем отгруженных товаров, работ и услуг превысил уровень 2020 года на 35,8%, то есть более чем на треть, и составил более 2 триллионов рублей. Индекс промышленного производства сложился на уровне 103,3% и практически достиг уровня 2019 года.

Усилия областного Правительства по преодолению кризисных явлений в экономике, стабилизации рынка труда оценил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников:

«Результаты работы регионального правительства в 2021 году свидетельствуют о продуманных, эффективных и дальновидных решениях, принимаемых исполнительной и законодательной властью в сфере экономики и социальной политики, в сложных ковидных условиях. Регион практически достиг показателей допандемийного уровня промышленного производства. Это, соответственно, положительно сказалось на рынке труда, росте заработной платы, выполнении всех социальных обязательств перед населением.
Необходимо отметить реализуемую политику региональной власти по масштабной финансовой поддержке предприятий, агропрома, направленной на обеспечение промышленной и продовольственной безопасности Самарской области. Мы являемся самодостаточным и эффективно развивающимся регионом России. С особым удовлетворением отмечаем восстановление и даже некоторое превышение докризисного показателя численности занятых в экономике, а также самый низкий уровень официальной безработицы за последние несколько лет.
В рамках реализации инвестиционных проектов в Самарской области создано 25 новых производств, около 9 тысяч рабочих мест. Мы сохраняем лидерство среди регионов ПФО по высокопроизводительным параметрам труда, а также в государственно-частном партнерстве А это привлечение значительных объемов инвестиций, создание дополнительных рабочих мест».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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