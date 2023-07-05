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Профилактика происшествий на воде - важная составляющая работы сотрудников МЧС СО
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Профилактика происшествий на воде - важная составляющая работы сотрудников МЧС СО

5 июля 2023 21:10
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Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова встретилась с воспитанниками центра для несовершеннолетних «Тополек». 

В летний период сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области уделяется особое внимание выявлению мест неорганизованного массового отдыха у воды, пропаганде знаний безопасного поведения на водоемах и распространению информационных памяток среди отдыхающих.

Кроме этого, специалисты отдела безопасности людей на водных объектах и государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят открытые уроки для детей в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, а также профилактические рейды на воде и в местах массового отдыха людей на берегу водоемов.

Так, на днях, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова встретилась с воспитанниками Волжского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Тополек» и учащимися второй и третьей школ поселка Смышляевка.

Наталья Васильевна рассказала ребятам о происшествиях, которые могут случиться на водоемах в летний период, и о способах их предотвращения, настоятельно рекомендовала купаться только на специально оборудованных пляжах и научила пользоваться спасательным жилетом.

Продолжилось профилактическое мероприятие в местах массового отдыха у Падовских (Чкаловских) озер. В мероприятии, вместе с инспекторами ГИМС, приняли участие представители администрации Волжского района, заместитель главы с.п. Смышляевка, сотрудники МВД и ДНД.

Место проведения рейда было выбрано не случайно. Пляжи в этом районе не предназначены для купания, о чем напоминают установленные предупредительные аншлаги. В прошлые годы здесь уже регистрировались случаи гибели на воде. К сожалению, это не останавливает горожан от рискованного купания.

Участники рейда провели с отдыхающими профилактические беседы об опасности купания на необорудованных пляжах, оставлении у воды детей без присмотра, купании в водоемах в алкогольном опьянении.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: чтобы не допустить беды, необходимо посещать только специально организованные пляжи, где дежурят спасатели, которые в случае необходимости придут на помощь. Также рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения. Если вы пришли на пляж с детьми – ни на минуту не оставляйте их без присмотра! Помните: безопасность вашего ребёнка зависит только от вас, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото: Николай ГУСАРОВ, газета "Волжская новь"

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