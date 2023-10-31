Проекты Самарской области участвуют в народном голосовании Премии #МЫВМЕСТЕ

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Началось народное голосованию за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Благодаря народному голосованию и поддержке россиян 128 финалистов из 48 регионов России могут получить дополнительные баллы и стать победителями премии. Награды призерам вручает лично Президент России.

В ходе заявочной кампании было получено почти 40 000 заявок, а финалистами Премии стали 128 лучших социальных проектов из 48 регионов России. В числе финалистов 2 заявки от Самарской области:

инклюзивный проект «Город возможностей»,

туристический проект «Гостеприимный горожанин».

«Премия #МЫВМЕСТЕ ежегодно вызывает огромный интерес: конкурс в этом году составил 310 человек на место, – сказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев. - Для участия в региональном этапе было отобрано 11 963 проекта, почти 2 тысячи человек прошли дальше. И теперь мы знаем, какие 128 проектов из всех заявленных были оценены наиболее высоко экспертами. Поздравляю всех, кто достойно прошел квалификационные испытания, проявил свои компетенции на самом высоком уровне и прошел в финал. Прохождение в финале - уже победа, ведь каждый финалист получает возможность пройти годовую образовательную программу в 2024 году и войти в сообщество лучших проектов Премии всех сезонов. Сегодня мы дали старт и народному голосованию, которое вместе с оценкой жюри определит победителей Премии. Все проекты достойные, уникальные и нужные нашей стране. Давайте максимально поддержим их».

Среди финалистов cамые разные проекты: в сфере активного образа жизни и спорта для детей и людей с особенностями; помощи беременным женщинам, в том числе с ОВЗ, реанимации новорожденных и выхаживания недоношенных детей; социализации детей с инвалидностью и оказания благотворительной помощи семьям детей с ОВЗ; поддержки жертв насилия; помощи животным; развития и благоустройства территорий, в том числе сел и деревень, создания велосипедных парков и туристических (краеведческих, экологических и др.) маршрутов. Есть проекты, которые направлены на популяризацию семейного и студенческого волонтерства, инклюзивного творчества (инклюзивных спектаклей, занятий танцедвигательной и театральной терапией для людей с ОВЗ и т.п.). Есть те, кто создал в своем регионе сеть такси для малоподвижных жителей, объединил джазовых артистов и преподавателей, выпустил приложение, чтобы можно было слушать сказки на языке коренного народа своего региона.

Народное голосование продлится до 6 ноября. Это важный этап финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2023.

Чтобы стать победителями, финалистам необходимо получить высокую оценку федерального экспертного жюри. В состав жюри Премии входят члены ее Оргкомитета, в том числе первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» Леонид Рошаль, главный редактор телеканалов Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, генеральный директор АНО “Национальные приоритеты” София Малявина и другие.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам народного голосования, получат дополнительные баллы, которые суммируются с оценкой жюри. Опыт прошлых лет показал, что иногда именно итоги народного голосования играют важную роль при определении победителей.

Народное голосование открыто для всех россиян. В 2022 году в народном голосовании приняли участие более 145 тысяч человек. Результаты покажут, какие проекты получат общественное признание и массовую поддержку. У каждого жителя России есть возможность в несколько кликов подарить новую жизнь социальным проектам, которые способствуют большим изменениям к лучшему.

Чтобы проголосовать:

1. Необходимо зарегистрироваться или войти в свой аккаунт на платформе ДОБРО.РФ , привязать социальную сеть или аккаунт из Госуслуг и выбрать направление добровольческой деятельности.

2. Зайти на сайт https://dobro.ru/vote/wearetogether .

3. Найти (выбрать) понравившийся проект. Можно использовать поиск по автору или названию проекта, населенному пункту или региону, а также по треку и номинациям. Дополнительно доступны фильтры по направлениям проекта, национальным целям и целевым показателям.

4. Чтобы изучить подробную информацию о проекте, нужно нажать кнопку «Подробнее». На открывшейся странице будут представлены описание, цели и результаты проекта.

5. Нажать кнопку «Проголосовать».