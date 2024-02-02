Проекты «Многодетной России»вошли в план проведения Года семьи

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Форум многодетных семей «Многодетная Россия» и Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия» проекта «Многодетная Россия» вошли в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи в числе наиболее значимых федеральных мероприятий.

Организаторы проекта «Многодетная Россия» Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашает НКО и многодетные семьи присоединиться к работе в 2024 и вместе способствовать развитию благоприятной социальной и культурной среды, поддерживая семейные ценности и здоровый образ жизни на федеральном уровне.

Форум многодетных семей, ориентированный на укрепление института семьи и создание устойчивой системы поддержки семейных ценностей в России, готовится открыть свои двери для активного диалога и обмена опытом между семьями, общественными организациями и государством. Основная цель Форума — улучшить жизнь каждой многодетной семьи через разработку эффективных стратегий государственной поддержки. К этой миссии за три года проведения Форума уже присоединились НКО и семьи из 85 регионов.

Программа Форума рассчитана на шесть месяцев и включает в себя:

Конкурс социальных проектов «В кругу семьи». Основная задача конкурса — собрать и представить эффективные и креативные идеи, которые могут стать новым словом в поддержке семей в различных регионах России. Лучшие проекты не только пополнят электронный каталог самых успешных практик, но и обеспечат их авторам уникальную возможность представить свои достижения широкой общественности. Победители конкурса получат приглашение в Москву, где смогут очно продемонстрировать свои проекты на Форуме в июне. К участию в конкурсе приглашаются организации и объединения, работающие с семьями на региональном и федеральном уровне. Прием заявок на конкурс стартует в феврале 2024 года на сайте проекта «Многодетная Россия».

Акция «Семь добрых слов», цель которой объединить людей всех возрастов и социальных групп вокруг идеи доброты, семейных и традиционных ценностей, гуманизма и человечности. Каждый участник акции напишет семь слов на тему добра, семьи, семейных и традиционных ценностей и отправит их через сайт. В результате будет создано изображение всероссийского «Облака добра», составленное из семи самых популярных слов. Это изображение станет символом всероссийской доброты и гуманизма. Акцию можно провести в образовательных, культурных и других государственных и некоммерческих учреждениях, также к участию приглашаются частные лица. Присоединиться к акции можно на сайте проекта «Многодетная Россия», начиная с февраля 2024 года. https://многодетные-семьи.рф/semslov

Конкурс фотографий «Детство — это маленькая жизнь» представит живописные и искренние моменты из жизни многодетных семей, наполненной удивительными историями, живой любовью и талантом. Снимки, представленные на конкурс, расскажут о рождении и взрослении детей, о бесконечной и искренней родительской любви, и покажут красоту и гармонию семейных отношений. Итогом конкурса станет фотовыставка, увидев которую каждый убедится, что многодетные семьи — это не только большая ответственность, но и источник бесконечного счастья и вдохновения. Прием заявок на конкурс стартует в феврале 2024 года на сайте проекта «Многодетная Россия».

Онлайн-конференция «Многодетность — богатство нации!» выступит в качестве значимой площадки для обсуждения и обмена опытом по вопросам реализации социально значимых инициатив и проектов, касающихся многодетных семей в России. В мероприятии ожидается участие представителей общественных объединений и многодетных семей, включая тех, кто работает в пилотных регионах проекта «Репродуктивное здоровье». Конференция состоится в мае 2024 года.

Форум многодетных семей «Многодетная Россия» состоится в июне 2024 года и станет одним из ключевых событий Года семьи, объединяющим представителей власти, общественных организаций, бизнеса и активных многодетных семей. На этой многопрофильной платформе носители разнообразных точек зрения и практического опыта объединятся, чтобы сформировать содержательный и продуктивный диалог. В серии дискуссий и круглых столов будут выработаны новые решения и подходы к решению актуальных задач, проведен анализ достигнутых результатов и определены стратегические направления для дальнейшего улучшения социально-экономического положения многодетных семей, сформирован комплекс мер и предложений, направленных на укрепление института семьи и поддержку многодетности.

Ключевым событием Форума станет статусное пленарное заседание с участием представителей высшей государственной власти, что станет гарантией того, что выработанные решения будут не только услышаны, но и применены на практике. Это позволит обеспечить реальное внедрение предложенных мер и стратегий, направленных на поддержку и укрепление семейных ценностей и института многодетности как основополагающих элементов социальной и демографической политики Российской Федерации.

Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия» представляет собой масштабную инициативу, стимулирующую и поддерживающую культуру здорового образа жизни в семьях с детьми. Фестиваль будет проходить с февраля по октябрь и включает в себя серию мероприятий и акций, направленных на укрепление физического и психологического благополучия участников и популяризацию занятий спортом в повседневной жизни. https://многодетные-семьи.рф/sportfest2024

Всероссийский конкурс «Семейный олимп» открывает сцену для семей, которые хотят продемонстрировать свои спортивные достижения, и стать примером для подражания.

Конкурс фотографий «ЗаБудущее» станет площадкой для демонстрации тесной связи семей с миром спорта, отражая влияние спортивных идеалов на формирование спортивных установок, индивидуальной и групповой мотивации.

Семейный кроссовый забег, который будет проводиться в нескольких субъектах РФ, предложит многодетным семьям возможность продемонстрировать физическую форму и подчеркнет важность командного духа и семейных ценностей в достижении результатов.

Программа «Путь чемпиона» включает в себя серию видеороликов от знаменитых спортсменов, которые мотивируют семьи к достижениям и самосовершенствованию.

Акция «Спортивный день» предлагает семьям создавать видеоролики о своих спортивных достижениях и делиться ими в социальных сетях.

Финал Фестиваля с участием известных спортсменов состоится в Москве в октябре. Победители и самые активные участники проекта получат приглашение и будут награждены в торжественной обстановке.