273

Проект, заряженный добром: социальный проект по доставке гуманитарной помощи в зону СВО запустили неравнодушные самарцы.

«Гуманитарный движ» начался в Самарской области буквально с первых дней СВО. Такое говорящее название носит социальный проект по доставке гуманитарной помощи в зону СВО, который запустили неравнодушные самарцы.

Куратор проекта «Гуманитарный движ» Алексей Кистанов давно уже перестал считать сколько рейсов он сделал в зону СВО. Сначала было по 3-4 выезда фуры в месяц, потом стали выезжать и точечно по запросу также и на легковых автомобилях, доставляя не только маскировочные сети, необходимую одежду и прочее, но и дорогие тепловизоры, квадрокоптеры. Все посылки и грузы куратор «Гуманитарного движа» вручает лично в руки бойцам в присутствии их командира. К слову, помощь от самарцев поступала и поступает огромная.

Но, по словам Алексея Кистанова, самое дорогое для бойцов – это детские письма.

«Ребята, которые находятся в зоне СВО, эти письма носят с собой. Я знаю много случаев, когда прямо показывали их, затертые до дыр», – рассказывает Алексей.

Сейчас у проекта появилось новое направление – помощь участникам СВО в решении бытовых вопросов, а также оказание психологической помощи, проведение реабилитации. Эти потребности выявили с помощью глубинного интервью, взятого на линии соприкосновения у 500 участников боевых действий.

Таких проектов, объединений для оказания всесторонней помощи много в России. Для того, чтобы систематизировать эту информацию и облегчить поиск для заинтересованных, неравнодушных людей Минобороны РФ запустило канал «Добро-Информ». Там будут собраны сведения о всех гражданах и организациях, оказывающих поддержку военнослужащим Вооруженных сил РФ в зоне СВО.

Это канал для тех, кто не может остаться в стороне и хочет внести собственный вклад в общее дело, помочь, тем, кто находится в эпицентре военных действий. Если это и про вас – подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/DobroInform.

Полная информация о новом канале размещена на официальном сайте Минобороны России «Добро-Информ» https://mil.ru/dobro.htm, там же можно прочесть о способах и возможностях передачи помощи нашим военным и добрых делах.