Проект «Вагон Константина Головкина» — победитель федеральной премии «Серебряный Лучник»

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В пятницу, 18 февраля, были объявлены победители Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Лучшим в номинации «Культурно-просветительские проекты» стал совместный проект Самарского областного художественного музея и Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» — вагон Константина Головкина.

Перед тем, как стать финалистом федерального конкурса проект уже победил в двух региональных этапах.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн стал не только идейным вдохновителем данного проекта, но и снялся в ролике для премии.

Интерьер каждого купе раскрывает одну из граней личности Константина Головкина: пассажиры могут совершить путешествие в купе «Купец», «Меценат», «Архитектор», «Яхтсмен», «Художник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путешественник», передает hinshtein.ru.

Фото: скриншот видео