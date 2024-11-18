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Проект «Семейная Гостиная» приглашает молодые семьи Самарской области на семейные соревнования

В Год семьи, объявленный Президентом РФ, в Самарской области продолжается масштабный проект «Семейная Гостиная», направленный на укрепление традиционных семейных ценностей среди молодёжи и молодых семей региона. За сентябрь и октябрь в проекте приняли участие более 800 молодых людей, и теперь организаторы приглашают семьи на спортивные соревнования, которые состоятся 29 ноября в спорткомплексе «Олимп» по адресу: Красноглинское шоссе, 42.

Семейные соревнования станут ярким и запоминающимся событием для участников и гостей мероприятия. Уже с 9:00 для всех желающих начнут работу интерактивные площадки, предлагая увлекательные активности и развлечения для всей семьи. В 10:00 стартуют сами соревнования для семейных пар, которые смогут продемонстрировать свои спортивные навыки, командный дух и сплочённость. Программа включает захватывающие соревнования на надувных аттракционах, таких как «Путь спартанца», «Гладиаторский бой», надувной дартс и надувные лыжи.

Регистрация на участие открыта до 27 ноября по ссылке. В проекте могут принять участие семейные пары в двух категориях:

Семейная пара с ребёнком в возрасте от 8 до 13 лет (одному из родителей должно быть не более 35 лет включительно);

Семейная пара с ребёнком в возрасте от 14 до 17 лет (возраст родителей не ограничен). Все участники получат памятные призы, а победители будут награждены специальными подарками.

Проект «Семейная Гостиная» является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках проекта также проходят встречи со студентами, психологические и юридические консультации для молодых семей, а также мастер-классы, арт- и кинотерапия. Следить за анонсами и новостями можно в группе ВКонтакте Молодёжи Самарской области: https://vk.com/mso63 .

Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области, Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёры проекта — Совет ректоров вузов, Совет директоров ссузов Самарской области и Самарский государственный социально-педагогический университет.

Фото: freepik.com