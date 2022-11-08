Продолжаются приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области с участие представителей общественности

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Прием граждан заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Алексея Зеленова проходил с участием заместителя Председателя Общественного совета при облглавке МВД, вице-президента Палаты адвокатов Самарской области Алексея Бородина.



За время приема было принято семь граждан. Некоторые из них пришли со своими адвокатами. Заявления содержали просьбы и жалобы, в том числе и на «бездействие» сотрудников правоохранительных органов. Компетентность и информированность руководителя ГСУ о сути претензий, профессиональная формулировка встречных вопросов и четкие ответы по существу дела способствовали взаимопониманию сторон.



Каждому из заявителей Алексей Владимирович уделил должное внимание, дал исчерпывающие ответы и заверил о детальном изучении вопросов, требующих обстоятельного разбирательства.



«Руководитель ГСУ сообщил обратившимся, что лично вникнет в каждую проблему, по которым необходимо провести дополнительные проверки, и даст им правовую оценку с обязательным предоставлением ответа заявителю в установленный законом срок» - отметил Алексей Бородин.



С графиком приема граждан руководящим составом ГУ МВД России по Самарской области на ноябрь 2022 года можно ознакомиться на официальном сайте: https://63.мвд.рф/citizens/graph