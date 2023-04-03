Продолжается заявочная кампания Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

117

Продолжается третий сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, главная задача которой – поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Принять участие в конкурсе могут граждане России от 14 лет, представители НКО, малого, среднего и крупного бизнеса. Проект должен иметь результат деятельности на момент подачи заявки и подходить одной из 11 номинаций. Сфер реализации множество — образование, культура, добровольчество, здоровье, медиа, помощь населению, животным, военнослужащим, экология, туризм и другие. Новые номинации, появившиеся в этом году, - «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года». Общий грантовый фонд Премии в 2023 году – 90 млн рублей.

Участники могут подать заявку на сайте премия.мывместе.рф до 15 мая.

Полуфинал Премии пройдёт в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Участники получат уникальную возможность пройти специальную образовательную программу и улучшить свои проекты, применив на практике советы от федеральных экспертов.

Свои проекты финалисты будут защищать в Москве очно. А победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ смогут выбрать себе наставника из числа членов Оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны. Кроме того, они получат общественное признание, грант на реализацию инициативы, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнёров. Вместе с этим, они смогут пройти обучение в Центре Знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».