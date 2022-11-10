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Продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

10 ноября 2022 17:35
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Дети сотрудников областной Госавтоинспекции также приняли участие в олимпиаде.

 

С 1 по 20 ноября на образовательной онлайн-платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для учеников 1–9 классов. Организаторами проекта являются Министерство транспорта Российской Федерации, МВД России совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада направлена на повышение осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. Интерактивные задания позволяют проверить знание учениками младшей и средней школы правил дорожного движения и понимание безопасного поведения на дороге в ситуациях, когда они выступают в роли пешехода, пассажира транспортного средства или водителя велосипеда, а также получить новую информацию в игровой форме.

Ученики образовательных учреждений Самарской области принимают активное участие в онлайн-олимпиаде. Уже более 28000 участников нашего региона прошли  обучающие и  интерактивные задания.

Дети сотрудников областной Госавтоинспекции также приняли участие в олимпиаде. Пройдя задания, они не только получили хорошие баллы, но и повторили Правила дорожного движения, ведь именно это является ключевой целью проекта, к тому же поощрением для каждого станет грамота или диплом.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

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