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Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
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Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»

27 мая 2021 13:50
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Продолжается регистрация на Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»

«Твой Ход» — это конкурс для студентов, запуск которого состоялся 8 апреля 2021 года. Его цель — способствовать профессиональной реализации участников и помочь им построить индивидуальную траекторию личностного роста, развить творческий и научный потенциал.

Участвовать могут граждане России — студенты невыпускного семестра бакалавриата и специалитета российских университетов. Молодые люди смогут предложить идею в сфере экологии, экономики, урбанистики, культуры и искусства, науки и технологий и др.

Можно принять участие в любом из 11 направлений конкурса, причем не обязательно по своей специальности: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю новое».

Конкурс проходит в 3 основных этапа:

1. Диагностика потенциала и образовательный курс по управлению своим развитием.

2. Разработка проектов по направлениям конкурса, экспедиции по регионам страны.

3. Решение мегавызовов в регионах России, реализация вместе с наставниками и экспертами инициатив для улучшения социально-экономических условий в регионе.

Участники получат ценные призы от партнеров конкурса, в том числе бесплатные подписки на популярные сервисы, сертификаты на товары и услуги, онлайн-курсы и путешествия по России.

200 финалистов конкурса получат грант в размере 1 000 000 рублей, который можно потратить на образование (бакалавриат или магистратура), запуск стартапа или улучшение жилищных условий. А 5% от общей суммы разрешено потратить на осуществление личной мечты.

50 победителей конкурса получат 2,5 млн рублей на развитие факультета или университета.

Организаторы конкурса: АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов. Конкурс проходит при поддержке Минобрнауки России и Росмолодёжи.

Партнеры конкурса: Mail.ru Group, ГК «Росатом», Ростуризм, ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», АНО «Национальные приоритеты», ООО МСП «Опора России», Ассоциация волонтёрских центров и другие.

Регистрация в конкурсе проходит до 12 июня 2021 года на платформе https://tvoyhod.online  Победители будут объявлены в период с 6 октября по 30 ноября.

Социальные сети проекта:

https://www.instagram.com/tvoy.xod/

https://vk.com/tvoyhodonline

Теги: конкурс студенты Твой ход

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