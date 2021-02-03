Продолжается приём заявок на Всероссийский ежегодный конкурс «Герои Великой Победы»

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Всероссийский ежегодный конкурс на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания «Герои Великой Победы» стартовал в конце 2020 года. Отборочный этап конкурса проводится до 1 мая 2021 года.

Конкурс организован в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, в целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

Организаторами конкурса выступили Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».

В конкурсе может участвовать любой гражданин вне зависимости от гражданства. Возрастные ограничения для участников конкурса не устанавливаются. К конкурсу допускаются все желающие, точно выполнившие требования к работам конкурса, согласно его Положению.

Конкурс проходит в пять этапов:

1-й этап – отборочный, проводится до 1 мая.

2 этап – определение полуфиналистов конкурса (составление лонг-листа) – до 10 июня.

3 этап – определение финалистов конкурса (составление шорт-листа) – до 25 июля.

4 этап – определение победителей конкурса – до 1 сентября.

5 этап – награждение победителей – до 25 декабря.

Для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, членов их семей, обучающихся в довузовских образовательных организациях Минобороны России, для членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» конкурс проводится в три этапа:

1 этап – отборочный, проводится до 1 апреля.

2 этап – оценочный (работа конкурсной комиссии) – до 15 апреля.

3 этап – награждение победителей – май.

По итогам конкурса планируется выпуск книг по основным и дополнительным номинациям конкурса. Работа должна быть представлена на русском языке в электронном виде вместе с заявкой на участие в конкурсе по адресу электронной почты: gvp2017@mail.ru. Информация о конкурсе – на сайте, передает пресс-служба облправительства.