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Продолжается приём заявок на V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»

16 сентября 2021 10:49
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Продолжается приём заявок на V Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»

Приём заявок продлится до 15 ноября.

Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами» - творческий проект, направленный на патриотическое воспитание юных граждан нашей страны. В процессе подготовки работ участники знакомятся с содержанием гимна, выясняют значение непонятных для них слов и создают работы, позволяющие глубже понять смысл текста главной музыкальной композиции страны, что приводит к естественному росту патриотизма, любви к Родине и гордости за страну.

Конкурс организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» и проходит при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Участвовать в конкурсе могут школьники и дошколята, которым исполнилось 6 лет. Суть конкурса заключается в изучении слов гимна России. Участник может выбрать наиболее подходящую ему номинацию: рисунок-презентация («страничка-объясняшка»), видеоролик («видеообъясняшка»), мультфильм («мульт-объясняшка»).

За время существования конкурса более 5000 ребят из 69 регионов страны стали участниками проекта. Награждение победителей традиционно проходит в Общественной палате РФ, где для ребят организуется экскурсия, выставка и концертная программа. Работы участников публикуются на интернет-площадках конкурса, а также Работы победителей конкурсов демонстрируются на площадках Общественной палаты РФ, РИА «Новости», Российской академии образования, Государственного центрального музея современной истории России, Московского педагогического государственного университета, Русского музея Санкт-Петербурга, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и других.

Для участия в конкурсе необходимо:

  • изучить положение о конкурсе: Положение

  • изучить методические рекомендации: Методические рекомендации

  • скачать и заполнить согласие на обработку персональных данных: Согласие

  • создать видео- или текстовую работу.

  • заполнить заявку и загрузить работу по ссылке: Заявка

Приём заявок осуществляется до 15 ноября 2021 года.

 

Теги: Всероссийский конкурс Гимн России

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