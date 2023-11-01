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Продолжается приём заявок на третий Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ»

1 ноября 2023 11:22
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продолжается приём заявок на третий Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ»

Всероссийский конкурс этнического видеоконтента «МЫ» проводится уже в третий раз, и с каждым годом число участников большого творческого проекта становится всё больше. В этом году приём заявок от желающих рассказать о самобытности того или иного народа и поделиться рецептами добрососедских отношений стартовал 1 июля и продлится до 31 декабря на сайте мыконкурс.рф. Оценивать присланные ролики отборочной комиссии и жюри конкурса предстоит до лета следующего года.

При этом в течение всего мая на платформе образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» будет проходить зрительское онлайн-голосование. Лидеров проекта наградят в июне в рамках масштабного этнофорума, посвященного популяризации национальной темы в медиасреде. Также на форуме состоятся показы лучших роликов и фильмов, лекции и мастер-классы, где опытом создания национального видеоконтента поделятся известные деятели культуры. Кроме того, проект «МЫ» включает целую серию этнокиноклубов в 2023-2024 годах.

Отметим, что участниками творческого состязания могут быть граждане России и стран, входящих в СНГ, БРИКС и ШОС, иностранцы, которые находятся в России, и наши соотечественники за рубежом. Им нужно снять ролики о национальных традициях и обычаях, культуре и истории народов, проживающих на территории нашей страны, о самобытности этносов и умении жить в мире и единении с соседями, обогащая и сохраняя культуру друг друга.

Предусмотрено пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»;  «Анимационный ролик»; «Видеорепортажные ролики»; «Видеоклипы» и «Документальный ролик», а также две основные темы —  «Межнациональное согласие» и «Национальная идентичность». Работы любителей и профессионалов эксперты будут оценивать отдельно. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудия могут прислать не более двух работ в одну или несколько номинаций.

— Каждый народ — особая краска в общей палитре нашей огромной страны. И чем больше таких красок, тем лучше для всех нас. Именно поэтому так важно ценить и сохранять своеобразие всех этносов, их культурное наследие, историю. В этом помогает проект «МЫ», в котором участвуют и простые люди, и семьи, и целые этнические сообщества и организации, в том числе молодёжные. И это ключевое условие преемственности поколений и нашего общего будущего в многонациональной и счастливой России, — подчеркнул глава Федерации современного искусства Николай Данн.

Организаторами Всероссийского конкурса этнического видеоконтента «МЫ» выступают Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей, Ассамблея народов Евразии, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых», Комитет по делам национальностей Тюменской области, Дом народов России, Первый российский национальный канал. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и на средства гранта Губернатора Тюменской области.

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