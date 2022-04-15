Продолжается прием заявок на XIX Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
Самарский океанариум открывает лекторий для детей и взрослых
Самарский океанариум открывает лекторий для детей и взрослых
«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах
«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах
В России создан отечественный препарат от паразитов у животных
В России создан отечественный препарат от паразитов у животных
Ранее судимая за наркоторговлю сызранка отняла у 87-летней женщины 700 рублей
Ранее судимая за наркоторговлю сызранка отняла у 87-летней женщины 700 рублей
Интерес россиян к ипотеке снизился на 38%
Интерес россиян к ипотеке снизился на 38%
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
В Самаре пресечена работа производственной линии по изготовлению фальсифицированных сигарет
В Самаре пресечена работа производственной линии по изготовлению фальсифицированных сигарет
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
1.44
EUR 88
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет очередной эколекторий
В Самаре прошла командно-штабная тренировка при ЧС в период паводка
Театр «Дилижанс» приглашает на премьеру семейного спектакля «Мой дедушка был вишней»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Продолжается прием заявок на XIX Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

15 апреля 2022 12:47
93
Продолжается прием заявок на XIX Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия». В этом году основной его тематикой стало культурное наследие народов России.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели). В специальной номинации «Детские народные сказки» принимаются творческие работы участников в возрасте до 13 лет, в номинации «Коды Курчатова: наследие» – участников в возрасте от 10 до 35 лет. Номинация «Моя педагогическая инициатива» не имеет возрастных ограничений.

Конкурсанты могут представить свои проекты в 17 профильных номинациях, которые охватывают практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Полный список номинаций представлен на официальном сайте конкурса (https://moyastrana.ru).

Участие в конкурсе представляет уникальную возможность реализовать собственный проект на локальном и федеральном уровнях, пройти стажировку и трудоустроиться в партнёрских организациях, обучаться по специализированным дополнительным образовательным программам, получить персонального наставника из числа финалистов конкурсов платформы «Россия – страна возможностей», а также членство в Ассоциации выпускников и информационную поддержку проектов. Победителям присуждаются гранты на реализацию проекта и денежные премии.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок до 24 апреля 2022 года на сайте (https://moyastrana.ru).

«Моя страна – моя Россия» – это всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем российских территорий.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
15 апреля 2022  13:22
Подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
69
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
15 апреля 2022  12:53
В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы
101
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
15 апреля 2022  10:54
16 апреля в Самаре пройдет Муниципальный субботник
148
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
15 апреля 2022  10:44
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
142
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек. 
15 апреля 2022  09:45
На предстоящий субботник в Самаре планируется привлечь более 40 тысяч человек
169
Весь список