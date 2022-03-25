Продолжается прием заявок на региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб»

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До 11 апреля 2022 года принимаются заявки от участников на региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб» в рамках общественного проекта ПФО «Герои Отечества».

Участниками конкурса могут быть военно-патриотические объединения и юнармейские отряды учреждений, организаций, общественных объединений, расположенные в муниципальных образованиях Самарской области. Конкурс продлится до 1 декабря 2022 года, до 11 апреля будет организована подача заявок и конкурсных материалов. 4 мая запланировано награждение победителей и призеров конкурса, а до 1 декабря - определятся победители на окружном этапе.

Все участники конкурса получат сертификаты, а победители и призеры награждаются дипломами.

Заявки и материалы конкурса принимаются по адресу: г.о. Самара, ул. Куйбышева, 151, ГБОУ ДО СО СДДЮТ «Центр воспитания и гражданственности подрастающего поколения» или направляются на электронный адрес vpk-desant@pioner-samara.ru.

Узнать подробности о проведении конкурса можно в Положении.

Фото: администрация Самары