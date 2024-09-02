Продолжается прием заявок на конкурс "Вместе против коррупции!"

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Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2024 году проводится Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Задача конкурса — привлечь молодежи к участию в профилактике коррупции и сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к коррупции.

Прием конкурсных работ (антикоррупционных плакатов и видеороликов) осуществляется на сайте www.anticorruption.life, где размещены правила проведения конкурса, условия участия, критерии оценки работ.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик» в трех возрастных группах (от 10 до 15 лет; от 16 до 20 лет; от 21 до 25 лет).

Работы будут приниматься на сайте конкурса до 1 октября.

Итоги конкурса будут подведены в начале декабря, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Он отмечается 9 декабря.

Фото: соцсети