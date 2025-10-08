Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»

118

До 30 октября продолжается прием заявок на второй сезон национального студенческого конкурса «Благоустрой!», организованного по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке Минстроя России. 17+

Конкурс ориентирован на студентов архитектурно-строительных факультетов российских вузов в возрасте от 17 до 35 лет, и предполагает создание дизайн-проектов благоустройства общественных пространств по предоставленным регионами техническим заданиям. Мероприятие способствует решению важных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, по улучшению качества городской среды и вовлечения граждан в вопросы благоустройства своих городов. А также помогает выявить и мотивировать к профессиональной реализации начинающих архитекторов страны.

«Привлечение молодых специалистов в стройотрасли — это инвестиция в будущее. Благодаря конкурсу "Благоустрой!" начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры могут проявить себя, получить ценный опыт и увидеть, насколько интересной и динамичной может быть стройка. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и новые решения, которые способны изменить облик наших городов», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Первый конкурс «Благоустрой» завершился в марте 2025 года. Заявку на участие в нем подали 1,5 тыс. студентов из 389 вузов 60 регионов России. В полуфинал конкурса региональным экспертным жюри было отобрано 54 проекта, в финал из них вышло 18 лучших работ. В финале участники защищали свои проекты перед федеральным экспертным жюри под председательством Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Одной из шести команд-победителей конкурса стала команда из Донецкой народной республики. Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры разработали проект по благоустройству набережной в городе Новоазовск в ДНР и подали заявку на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Проект по благоустройству набережной в г. Новоазовске выиграл федеральный грант в 71,6 млн руб., и будет реализован по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.

«Наша команда стала победителями конкурса «Благоустрой» в номинации "Набережные территории" с проектом благоустройства Новоазовска. Нам дали сертификаты на прохождение практики в организации "Городские реновации". После этого началась большая работа: с начала апреля по конец мая мы плодотворно готовили заявку и дорабатывали проект в рамках стажировки. А после передали проект администрации ДНР, и наша заявка была подана на Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. В итоге наш проект выиграл федеральный гранд. Нас переполняют эмоции и радость. Если бы не конкурс "Благоустрой!", такого опыта формирования масштабной заявки и работе с администрацией, населением города у нас могло и не быть. Конкурс дал нам уникальный опыт и открыл возможность реализации идей», – отметила студентка Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Мария Панова.

В ходе стажировки в архитектурном бюро, организованной в рамках конкурса, ребята доработали свой проект совместно с Минстроем региона и подали заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поседениях.

«Вместе с ребятами получил награды от министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. В работе над проектами активно участвовала молодежь, в том числе студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Их концепция благоустройства набережной в Новоазовске также вошла в число лучших. Поздравляю наших участников с заслуженной победой», — отметил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Второй сезон конкурса «Благоустрой!» также будет проходить в три этапа, включая два образовательных акселератора. В ходе онлайн-лекций ведущие эксперты в области архитектуры, проектирования, урбанистики и градостроительства расскажут об особенностях разработки проектов по благоустройству различных типов городских пространств и поделятся со студентами своим опытом и практическими решениями в области урбанистики и градостроительства.

После завершения первого образовательного акселератора студентам будут предложены территории под разработку концепций по благоустройству парковых территорий, набережных и центральных площадей в опорных населенных пунктах России, приоритет развития которых обозначен в целях национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Партнерами специальных номинаций в этом году выступят Министерство транспорта Российской Федерации с номинацией «Благоустройство объектов придорожного сервиса», компания «Генпро» с номинацией «Архитектурный макет», ПАО «Газпромнефть» с номинацией «Городские общественные пространства», федеральная строительная компания «Догма» с номинацией «Благоустройство жилых и общественных пространств» и госкорпорация «Росатом» с номинацией «Объекты туристской инфраструктуры».

«Конкурс «Благоустрой» уникален тем, что дает студентам возможность попрактиковаться в разработке проектов по благоустройству городской среды на реальных территориях, планируемых регионами к благоустройству по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Будущие архитекторы уже с первого курса могут освоить навыки разработки проектов благоустройства и предлагать региональным властям свое видение того, каким они видят будущее своего города, региона или страны в целом», - отметила куратор образовательного акселератора конкурса «Благоустрой», преподаватель Британской высшей школы дизайна Гульнара Сафарова.

Свои проекты по благоустройству общественных территорий полуфиналисты конкурса могут предложить на Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, которое ежегодно проводится по программе нацпроекта. И если идея наберет наибольшее количество голосов местных жителей, проект будут реализован за счет федерального бюджета по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Проекты победители второго сезона конкурса под кураторством опытных наставников будут доработаны и поданы на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по программе нацпроекта. И в случае победы в конкурсе реализация проекта также будет профинансирована за счет федерального бюджета. Таким образом конкурс «Благоустрой» это не просто сбор предложений студентов, а реальная возможность реализовать свою идею при поддержке национального проекта.

Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» расширен призовой фонд, теперь денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации. У финалистов Конкурса будет возможность побороться за главный приз – в 1 000 000 рублей, а победители в каждой номинации получат денежные призы в размере 300 000 рублей. Помимо этого, финалистов ждет разнообразная культурно-просветительская программа в Москве, атакже специальный приз – грант на обучение по программе повышения квалификации в Московском архитектурно-строительном институте и другие ценные призы от партнеров.

Также для финалистов конкурса будет организована двухдневная экскурсионно-образовательная программа в Москве с семинарами и мастер-классами от ведущих архитекторов и урбанистов России.

Конкурс «Благоустрой!» проводится АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минстроем России в поддержку национального проекта «Инфраструктура для жизни», партнерами выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Московский архитектурно-строительный институт (МГТУ-МАСИ), госкорпорация «Росатом», архитектурная компания «ГенПро», общероссийская общественная организация «Городские реновации» и Институт развития местных сообществ.

Подробности на сайте благо-устрой.рф.

Фото с финальной защиты первого сезона конкурса «Благоустрой» в 2025 году