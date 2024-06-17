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Продолжается прием заявок на конкурс лекторов от Общества «Знание»: из Самарской области подана уже 241 заявка на участие

17 июня 2024 17:47
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За звание лучшего лектора страны поборется 241 просветитель Самарской области — это третье место по Приволжскому федеральному округу.

Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг регионов, участвующих в конкурсе лекторов от Общества «Знание».  Регистрация для взрослых и студентов продлена до 7 июля.

Всероссийский конкурс просветителей уже собрал 14 тысяч заявок из всех регионов страны. Самарская область — в лидерах Приволжского федерального округа в заявочной кампании Знание.Лектор — 2024.

За звание лучшего лектора страны поборется 241 просветитель Самарской области — это третье место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по России на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Тверская область, Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Свердловская область, Луганская Народная Республика и Челябинская область.

«Мы в Обществе «Знание» считаем важным, чтобы у граждан России была возможность самореализовываться, проявлять свои навыки и таланты. Поэтому увидев большой интерес аудитории к нашему конкурсу, мы решили продлить срок регистрации для взрослых и студентов. А школьники сегодня подают свои последние заявки, чтобы успеть на осеннюю смену в «Артеке». Нам очень приятно, что даже в самый напряженный период учебного года 4700 ребят воспользовались уникальным шансом и присоединились к конкурсу, чтобы стать просветителями. Мы уже изучаем их видео-визитки и видим огромное желание делиться знаниями, помогать развиваться другим. С нетерпением ждем участников конкурса в нашем сообществе лекторов, будем вместе укреплять интеллектуальный потенциал России. Пусть победят сильнейшие!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Председатель Самарского регионального отделения Российского общества «Знание» Владимир Богатырев поддержал участников: «Жители Самарской области четвёртый год активно участвуют в конкурсе на звание лучшего лектора, и с каждым годом количество участников растёт. Просветители Самарской области дважды завоевывали высокое звание: в 2022 году среди конкурсантов стала лучшей Екатерина Снигирь, в 2023 году – Алевтина Бухнер. Регистрация еще продолжается, и мы надеемся, что количество участников ещё больше возрастёт, и Самарское региональное отделение пополнится новыми просветителями!»

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. 

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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