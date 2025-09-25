Продолжается «Дачная амнистия» в Самарской области

114

В Самарской области сохраняется активный интерес жителей к упрощенной регистрации недвижимости в рамках «Дачной амнистии». Самарский Росреестр сообщает, что за 8 месяцев текущего года в регионе было построено более 705 тыс. кв. м индивидуального жилья, что соответствует более 5 тыс. домов.

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2031 года, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова. – Этот закон позволяет оформить права на индивидуальные жилые дома в упрощенном порядке – без разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию объекта, что особенно удобно для тех, кто давно построил дом, но еще не оформил документы. Наличие статуса «жилая недвижимость» способствует увеличению рыночной стоимости такого объекта, дает возможность оформить прописку. Зарегистрированное право собственности – это возможность беспрепятственно распоряжаться своим недвижимым имуществом: подарить, сдать в аренду или продать. Кроме того, это гарантированная защита со стороны государства. Ведь государственная регистрация прав – единственное доказательство существования права, и оспорено оно может быть только в судебном порядке».

Особую актуальность приобретает введение с 1 марта 2025 года принципа «построил – оформи», согласно которому эксплуатировать построенные здания можно только после осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Законом введена обязанность подготовить необходимые для оформления недвижимости документы. Строительство или реконструкция жилого дома считаются завершенными со дня осуществления государственного кадастрового учета здания.