Продлён срок приема заявок на ежегодный конкурс компаний «Достояние губернии-2022»

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Об этом было заявлено в ходе регионального делового форума "Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты", который прошёл в Самаре в рамках конкурса 27 сентября.

Организатором мероприятия выступило Самарское областное вещательное агентство при поддержке регионального Правительства. Партнерами стали социальная сеть ВКонтакте, Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Центр "Мой бизнес 63".

Форум собрал более 250 предпринимателей и руководителей предприятий Самарской области, представителей органов власти, Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты региона, эксперты из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

- Вместе с организаторами мы пригласили наиболее успешных предпринимателей Самарской области, у которых есть интересные проекты, успехи, идеи. Безусловно, такой опыт "из рук в руки" наиболее полезен и интересен, - отметил министр министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на открытии форума.

В ходе блиц-дискуссии "Реальность. Ожидания. Перспективы" Дмитрий Богданов представил инструменты поддержки предпринимателей, действующие в регионе, рассказал о финансовой, образовательной, налоговой, экспортной поддержке представителей малого и среднего бизнеса, об услугах по продвижению, размещению на маркетплейсах, участию в выставках и грантах. Министр отметил, что Самарская область входит в топ-10 лучших регионов России и занимает 2-е место в ПФО по показателям, характеризующим развитие малого и среднего предпринимательства.

Кроме мер господдержки, на форуме обсуждались глобальные бизнес-тренды, новые подходы к управлению бизнесом, юридические аспекты, вопросы логистики и экспорта в условиях санкций. Самарские предприниматели представили успешные примеры реализации своих бизнес-проектов в разных отраслях.

Живой интерес аудитории вызвала тема маркетинговых коммуникаций. Руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Вячеслав Прохоров (г. Москва) показал новые инструменты и возможности продвижения в популярной сети.

Медиахолдинг СОВА представил свои площадки и проекты. Команда агентства поделилась с участниками аналитикой медиапотребления, рассказала о том, как развиваются и работают медиа в современных реалиях, как удается удерживать внимание, какие новые форматы взаимодействия работают на продвижение региональных компаний.

Директор Самарского областного вещательного агентства Оксана Зубкова так оценила итоги мероприятия:

- Форум стал продолжением конкурса "Достояние губернии", целью которого была демонстрация достижений предпринимателей Самарской области жителям нашего региона и страны. Конкурс получил признание и бизнес-сообщества, и потребителей. Мы предоставили новую площадку для общения, которая объединила руководителей предприятий, представителей деловых сообществ и власти. Здесь предприниматели могут поделиться опытом, обсудить, что находится в фокусе их внимания в данный период времени, с какими проблемами они сталкиваются. В диалоге всегда проще находить новые решения и партнеров.

По результатам многое удалось, полученные отзывы это подтверждают, а инициативы предпринимателей нами уже услышаны. Мы, как организаторы конкурса "Достояние губернии", продляем срок приема заявок от компаний до 10 октября 2022 года.

На площадке форума работала мобильная телевизионная студия телеканала "Губерния" и велась 7-часовая непрерывная трансляция всех выступлений в группе медиахолдинга в социальной сети ВКонтакте. А спикеры имели возможность в эфире телеканала в дополнение к своим выступлениям ответить на вопросы журналистов.