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Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников, заявил URA.RU депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Тогда в этом будет логика", - считает он.

Онищенко отметил, что, в отличие от новогодних праздников, в мае россияне будут заниматься дачными делами, а не лежать на диване.

Вместе с тем он подчеркнул, что просто так продлить майские праздники нельзя, так как "некому будет экономикой заниматься" из-за большого количества выходных.

Ранее в Минтруде заявили о рассмотрении возможности увеличить продолжительность майских праздников, пишет РИА Новости.