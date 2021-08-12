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Продлен срок подачи заявок на региональный конкурс компаний "Достояние губернии – 2021"

12 августа 2021 17:43
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До 25 августа.

Организаторы конкурса компаний "Достояние губернии – 2021" ("Самарское областное вещательное агентство" и Общественная палата Самарской области) приняли решение о продлении срока подачи заявок до 25 августа.

Это позволит большему количеству компаний 63 региона заявить о себе в этот непростой, пандемийный год. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый победитель получает диплом и памятную статуэтку конкурса, а также право в течение 3 лет использовать статус "Достояние губернии" (в форме фирменного логотипа) в рекламно-информационных целях.

Один участник может подать заявку в 3 из 11 номинаций:  

- "Промышленность",

- "Агропромышленный комплекс",

- "Предпринимательство. Малый и средний бизнес",

- "Здоровье и красота",

- "Торговая марка в категории "Товары народного потребления",

- "Гостеприимная губерния",

- "Бренд региона",

- "Региональное предпринимательство",

- "Наука и технологии будущего",

- "Регион спорта",

- "Милосердие и доброта".

Четыре последние номинации новые – введены именно в этом году. Как отмечают организаторы, сделано это в связи с многочисленными просьбами участников и актуальностью данных направлений в 2021-м.

Напомним, региональный конкурс компаний "Достояние губернии" проходит при поддержке Правительства Самарской области в юбилейный, пятый раз. Принять участие в конкурсе могут компании, которые трудятся на территории губернии не менее 3 лет, имеют безупречную репутацию, демонстрируют высокие показатели и динамичное развитие.

Заявку на конкурс можно подать в печатном или в электронном виде. Подробная информация и положение – на странице конкурса на сайте организаторов (sova.info). Победителей определяет экспертный совет. В него входят представители администрации губернатора Самарской области, Общественной палаты, Минэкономразвития и других профильных ведомств, Торгово-промышленной палаты, "Самарского областного вещательного агентства".

Итоги будут объявлены осенью.

 

Теги: "Достояние губернии" заявки продлен срок

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