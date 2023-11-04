Продлен прием заявок на общероссийский конкурс "Это у нас семейное"

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На конкурс подали заявки уже более полумиллиона человек.

Прием заявок на конкурс "Это у нас семейное" платформы "Россия – страна возможностей" продлен по просьбам граждан. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Принято решение не останавливать прием заявок", – рассказал Кириенко журналистам.

Он пояснил, что в адрес наблюдательного совета конкурса поступило много обращений от россиян, не успевавших подать заявку, так как она "серьезная, надо собрать семейную команду".

По словам Кириенко, заявки на участие подали уже 523 тыс. человек, передает ТАСС.

О старте проекта президент РФ Владимир Путин сообщил 1 сентября во время открытого урока "Разговоры о важном". Для участия приглашают семейные команды, в которых есть представители не менее трех поколений. По замыслу организаторов, конкурс поможет укрепить связи между поколениями. Кроме того, у участников есть возможность выиграть 5 млн рублей, либо большое путешествие для всей семьи.

Финал конкурса запланирован на лето 2024 года, пишет Смотрим.