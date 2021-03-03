Продажи кремов и сковородок взлетели накануне 8 марта в Самарской области

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Как прогнозируют в аналитической службе Wildberries, самыми популярными подарками к Международному женскому дню могут стать цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы, духи и сковородки – эти товары лидировали по продажам в штуках с 15 по 28 февраля 2021 г.

По данным Wildberries, в Самарской области онлайн-продажи кремов за последние 2 недели выросли в 5,2 раза в штуках год к году, духов - в 8,4 раза. Также среди популярных подарков - бьюти-боксы и различные наборы косметики - их продажи увеличились в 5,5 раз. Продажи мягких игрушек взлетели в 8 раз, “хитами” стали плюшевые мишки и зайчики. Самой дорогостоящей “плюшевой” покупкой стал музыкальный медведь-гигант высотой 2,2 метра и стоимостью 5900 рублей.

И хотя “гендерная” составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки все еще находятся в топе подарков к 8 марта: за последние 2 недели покупатели приобрели их в 4,5 раза больше, чем год назад. Не сильно “отстают” от них и фены, продажи которых выросли в 4,3 раза.

Неизменным подарком к празднику весны стали букеты и композиции из цветов - и в этом году растет интерес к неувядающим стабилизированным цветам, продажи которых в Самарской области в конце февраля подскочили в 22 раза год к году. Хит продаж - букет алых роз, который, как обещает производитель, сохранит свою свежесть в течение нескольких лет.

В число же наиболее дорогостоящих подарков для прекрасной половины человечества вошли ювелирные изделия, премиум-аксессуары, ноутбуки и смартфоны. Самым дорогими покупками к 8 марта стали серьги из белого золота с бриллиантами за 129 тыс. рублей, которые заказали в город Алексин Тульской области. Счастливой обладательницей золотистого макбука стоимостью 125 тыс. рублей станет жительница Нефтеюганска, а элегантной кожаной сумки от премиального бренда за 32 тыс. рублей — жительница Карачаевска.

Среди дорогостоящих ювелирных подарков лидируют серьги, кольца и подвески - их рост продаж в феврале 2021 г. в Самарской области составил в 4 раза.