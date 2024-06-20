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Продажи кондиционеров и вентиляторов в Самаре выросли в пять раз

20 июня 2024 11:10
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Продажи кондиционеров и вентиляторов в Самаре выросли в пять раз

 

Июнь выдался особенно жарким во многих регионах и на Авито активно растут продажи устройств для поддержания оптимального климата дома. Специалисты платформы проанализировали продажи на второй неделе июня и сравнили их с прошлогодними данными аналогичного периода. Оказалось, что в Самаре выросли продажи кондиционеров, вентиляторов и очистителей воздуха.

Синоптики в этом году обещают аномально жаркое лето. Так, продажи устройств для поддержания климата на Авито на второй неделе июня 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года уже выросли в три раза. В Самаре все активнее покупают кондиционеры, вентиляторы и очистители воздуха.

В основном из климатической техники покупают на Авито в Самаре кондиционеры — их доля продаж в категории составила 73%. При этом продажи кондиционеров на платформе за год выросли в пять раз. Как правило, пользователи Авито выбирают именно новые устройства. Средняя цена такого — 14 тыс. рублей. Кондиционеры в ресейле сейчас в среднем продаются за 10 тыс. рублей.

На втором месте по доле продаж в категории — вентиляторы. На них приходится 21%. Вентиляторы стали покупать чаще в пять раз. Пользователи чаще покупают новые устройства, их средняя цена — 3 тыс. рублей. Бывшие в использовании вентиляторы в среднем стоят 2 тыс. рублей.

На очистители воздуха приходится 3% от продаж. Их покупают, чтобы обеззараживать, фильтровать и, в том числе, охлаждать воздух. Их продажи за год выросли на 41%. Новое устройство в среднем стоит 6 тыс. рублей, а «с рук» — 3 тыс.. Вероятно, именно существенная разница в цене делает популярными для пользователей очистители именно в ресейл-сегменте.

Фото: pxhere.com

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