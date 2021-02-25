Продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов

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Стоимость цветов в России к 8 марта может вырасти на 35 процентов, заявила в беседе с радиостанцией Business FM директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина, передает РИА Новости.

"Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35 процентов цена точно вырастет", — сказала она.

Чарышкина также рассказала, что традиционно перед праздником цены повышаются на 20 процентов, однако в этом году, по ее словам, на рынке цветов ожидают "невиданный ажиотаж".

Основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков, в свою очередь, отметил, что стоимость цветов уже выросла. Среди прочих факторов, влияющих на ценообразование, он назвал планы производителей отбить часть издержек, понесенных в пандемию, а также трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ.

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