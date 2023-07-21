Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва стартует 24 июля

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Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва.

Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

Что ещё нужно знать

компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа через Госуслуги

от одной организации может быть несколько списков

Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки