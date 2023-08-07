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Приём заявлений от сотрудников ИТ-компаний для отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва заканчивается 8 августа в 23:59 МСК. Подать заявку можно на Госуслугах.

Работодатель увидит заявление сотрудника в своём личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 11 августа.



Основные критерии для отсрочки:

российское гражданство, мужской пол

возраст — от 18 до 27 лет

работа по трудовому договору

нормальная продолжительность рабочего дня

высшее образование по специальности из перечня

работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года

требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза

Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.