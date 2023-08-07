Приём заявлений от сотрудников ИТ-компаний для отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва заканчивается 8 августа в 23:59 МСК. Подать заявку можно на Госуслугах.
Работодатель увидит заявление сотрудника в своём личном кабинете на портале, проверит и подтвердит данные. Если сотрудник не подаст заявление сам, то его может внести в списки компания. Она должна отправить все данные в Минцифры не позднее 11 августа.
Основные критерии для отсрочки:
Минцифры передаст списки, полученные от компаний, в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.