За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Приволжский округ Росгвардии отметил 45-летие со дня образования

15 октября 2025 15:42
131
Завершились торжества церемонией закладки капсулы времени у мемориального комплекса «Военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга».

В Нижегородской области состоялись торжественные мероприятия по случаю 45-летия со дня образования Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В праздничных мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг, заместитель председателя Законодательного Собрания региона Дмитрий Краснов, представители взаимодействующих структур, личный состав округа и ветераны ведомства.

В рамках праздничной программы состоялась церемония закладки памятного камня в основание будущей часовни во имя святого равноапостольного князя Владимира, которая будет построена в сквере перед зданием управления округа.

На торжественном собрании была зачитана поздравительная телеграмма от директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова. В своём поздравлении глава ведомства отметил, что военнослужащие и сотрудники Приволжского округа честно и мужественно несут службу в одном из ключевых регионов страны, являют собой надёжный щит государства в борьбе с террористическими и экстремистскими угрозами, стоят на страже тишины и спокойствия граждан.

Затем с поздравительной речью к присутствующим обратился командующий округом генерал-полковник Сергей Просяник.
 
«Воины-приволжцы всегда успешно выполняли все поставленные задачи. Благодарю весь личный состав за службу, безупречное решение сложных и ответственных задач. Уверен, что ныне и впредь военнослужащие и сотрудники Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии будут действовать твердо, слаженно, надежно, повышая уровень подготовки, профессиональной выучки и личного мастерства во имя процветания России и обеспечения безопасности наших граждан», – отметил командующий округом.
 
Во время торжеств в соответствии с Указом Президента Российской Федерации отличившиеся воины правопорядка были удостоены государственных наград за высокие показатели в служебно-боевой деятельности, профессионализм и образцовое выполнение воинского долга.

Завершились торжества церемонией закладки капсулы времени у мемориального комплекса «Военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга». Капсула с посланием к потомкам будет вскрыта в 2045 году к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Почётное право поместить капсулу в хранилище предоставили офицеру казанского отряда специального назначения Герою России майору Андрею Филоненко, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

