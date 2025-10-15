Приволжский округ Росгвардии отметил 45-летие со дня образования

131

В Нижегородской области состоялись торжественные мероприятия по случаю 45-летия со дня образования Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.



В праздничных мероприятиях приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг, заместитель председателя Законодательного Собрания региона Дмитрий Краснов, представители взаимодействующих структур, личный состав округа и ветераны ведомства.



В рамках праздничной программы состоялась церемония закладки памятного камня в основание будущей часовни во имя святого равноапостольного князя Владимира, которая будет построена в сквере перед зданием управления округа.



На торжественном собрании была зачитана поздравительная телеграмма от директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова. В своём поздравлении глава ведомства отметил, что военнослужащие и сотрудники Приволжского округа честно и мужественно несут службу в одном из ключевых регионов страны, являют собой надёжный щит государства в борьбе с террористическими и экстремистскими угрозами, стоят на страже тишины и спокойствия граждан.



Затем с поздравительной речью к присутствующим обратился командующий округом генерал-полковник Сергей Просяник.



«Воины-приволжцы всегда успешно выполняли все поставленные задачи. Благодарю весь личный состав за службу, безупречное решение сложных и ответственных задач. Уверен, что ныне и впредь военнослужащие и сотрудники Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии будут действовать твердо, слаженно, надежно, повышая уровень подготовки, профессиональной выучки и личного мастерства во имя процветания России и обеспечения безопасности наших граждан», – отметил командующий округом.



Во время торжеств в соответствии с Указом Президента Российской Федерации отличившиеся воины правопорядка были удостоены государственных наград за высокие показатели в служебно-боевой деятельности, профессионализм и образцовое выполнение воинского долга.



Завершились торжества церемонией закладки капсулы времени у мемориального комплекса «Военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга». Капсула с посланием к потомкам будет вскрыта в 2045 году к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Почётное право поместить капсулу в хранилище предоставили офицеру казанского отряда специального назначения Герою России майору Андрею Филоненко, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области