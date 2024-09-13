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Принимаются заявки на участие в Общероссийском конкурсе детских рисунков «Разноцветные капли – 2024»

13 сентября 2024 19:00
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Он посвящен вопросам бережного отношения к водным ресурсам.

В рамках мероприятий, направленных на экологическое просвещение молодого поколения, популяризацию идеи водосбережения и пропаганду экологических знаний по водоохранной тематике, Федеральное агентство водных ресурсов (РОСВОДРЕСУРСЫ) проводит Общероссийский конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли – 2024». Он посвящен вопросам бережного отношения к водным ресурсам. (3+)

Предусмотрено 10 номинаций: «Вода России», «На одной волне», «Реки Победы», «Мой водный след», «НейроАрт», «Любимый водоем», «Образ воды», «Семья чистой воды», «Водный мир будущего», «Времена года. Вода». Детям нужно постараться нарисовать воду и (или) наглядно показать, что ей необходима защита и забота. Именно это и должны передавать творческие работы.

Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 3 до 16 лет. В каждой номинации – представители разных возрастных групп: 3-6 лет (дошкольная), 7-9 лет (младшая), 10-12 лет (средняя), 13-16 лет (старшая).

Подать заявку на участие в конкурсе «Разноцветные капли – 2024» можно до 18 октября 2024 года на сайте: www.рисуюводу.рф. Для этого необходимо зарегистрироваться, заполнить профиль участника, выбрать одну или несколько номинаций и загрузить творческие работы.

Рисунки принимаются в цифровом виде. Обращаем внимание на то, что подать их на конкурс могут представители участника: родители, бабушки, дедушки, опекуны.

В номинациях и возрастных группах определят призеров, которые получат подарки – сертификаты в арт-маркет и умные колонки. Кроме того, организатор предусмотрел приз народного жюри – портативный проектор. Его вручат автору рисунка, набравшего на сайте конкурса наибольшее количество голосов. А Гран-при удостоится рисунок, который станет лучшим по мнению жюри. Обладателя Гран-при ждет графический планшет и стилус. Претендовать смогут все работы, прошедшие модерацию.

Фото:   freepik.com

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