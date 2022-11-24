Приложение "Особый взгляд" позволяет незрячим россиянам смотреть фильмы в кинозале

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Приложение "Особый взгляд", позволяющее незрячим или слабовидящим пользователям смотреть фильмы в кинозале или на любом домашнем устройстве, в том числе через онлайн-кинотеатры, представлено в столичном кинотеатре "Иллюзион" в четверг. Гостям при помощи тифлокомментирования показали новый анимационный фильм "Союзмультфильма" "Чинк: хвостатый детектив", передает корреспондент ТАСС.

Приложение "Особый взгляд" разработано в рамках одноименной программы по поддержке людей с нарушением зрения благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Как отметила директор фонда Фатима Мухомеджан, в настоящее время в России зарегистрировано более 300 тыс. людей с инвалидностью по зрению, многие из которых ведут активный образ жизни, в частности, посещают кинотеатры. Приложение, по словам Мухомеджан, позволит всем незрячим людям, у которых есть смартфон, смотреть фильмы с тифлокомментированием.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко на презентации напомнил, что тифлокомментирование стало обязательной частью производства фильмов в России. "Благодаря этому приложению мы сможем снимать больше фильмов, а вы сможете приходить на наши премьеры. Министерство культуры старается максимально уделять внимание людям с ограниченными возможностями, в данном случае тифлокомментирование - это наш большой шаг в производстве кино. Я понимаю, что сегодня не все кинотеатры оборудованы необходимой техникой для тифлокомментирования, но государство расширяет эту территорию", - добавил он.

В свою очередь председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева отметила, что "Союзмультфильм" уделяет большое внимание тому, чтобы их проекты были доступны детям с любыми ограничениями возможностей здоровья. "Анимация должна быть подвластна и доступна всем детям, которые живут в нашем мире. И мы как "Союзмультфильм" делаем и будем делать для этого максимально много. <…> Мы также стараемся сопровождать наши проекты языком жестов, уже сегодня более 40 серий "Простоквашино" переведено на язык жестов. А теперь мы с большим удовольствием и радостью подключимся к тифлокомментированию", - сказала она.

Тифлокомментирование — это лаконичное описание предметов, пространства или действий, которые непонятны незрячим людям без специальных словесных пояснений.

Фото: culture.gov.ru