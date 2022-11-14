Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль собирает спектакли профессиональных театральных коллективов страны, поставленные по инсценировкам русской классической прозы.
В Самаре подвели итоги всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
В коллекции — исключительно приборы, которые производили в СССР с 1930-х до 1970-х годов.
«Музей старого радио» работает в Красном Яру
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов.
Прикрыли лавочку: как рестораны уходили от налогов
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранятся порывистый ветр, на дорогах ожидается гололедица
В Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с эти заболеванием.
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом
Волонтеры Самарского реготделения партии формируют комплекты дополнительной экипировки, которую приобрели специально для мобилизованных.
В Самарской области продолжается сбор и комплектация помощи для военнослужащих-участников СВО
На участке с км 1+236 по км 7+000 выполнены работы по устройству водопропускных труб.
В Кинеле активно ведутся работы на автодороге Кинель – Богатое – Борское
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них — врач-терапевт Динара Янгазова.
В Ставропольскую ЦРБ удалось привлечь 7 специалистов
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Прикрыли лавочку: как рестораны уходили от налогов

14 ноября 2022 15:48
74
Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов.

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов. Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили в ФНС.

По закону, деньги от гостей ресторана, расплачивающихся картой, зачисляются напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме.

Но при использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — объяснили в налоговой службе.

Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами, и решить, что с ней делать: выдать серую зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту. Схема помогала держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС.

В Банке России заявили, что сейчас в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
304
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
14 ноября 2022  10:30
В Самаре Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
184
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
14 ноября 2022  09:53
В Самаре назвали победителей Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы»
186
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
826
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
3644
Весь список