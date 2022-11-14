Прикрыли лавочку: как рестораны уходили от налогов

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Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов. Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт.

«Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы», — заявили в ФНС.

По закону, деньги от гостей ресторана, расплачивающихся картой, зачисляются напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. В этом случае выручка и налоговые обязательства ресторана декларируются в полном объеме.

Но при использовании выявленной схемы платеж проходил через терминал, не принадлежащий ресторану.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — объяснили в налоговой службе.

Используя данную схему, можно было скрыть выручку, полученную при оплате банковскими картами, и решить, что с ней делать: выдать серую зарплату сотрудникам, обналичить, перевести в криптовалюту. Схема помогала держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС.

В Банке России заявили, что сейчас в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено.

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