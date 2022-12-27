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Приемы граждан руководством ГУ МВД СО и общественниками продолжаются

27 декабря 2022 16:14
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Жители Самарской области могут получить профессиональные и исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения.

28 декабря с 15.00 до 18.00 часов прием граждан проведет заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов совместно с председателем комиссии по регламенту, организации деятельности Общественного совета при областном главке МВД и взаимодействию с общественными советами при территориальных ОВД региона Евгением Легостаевым.

Жители Самарской области могут обратиться со своими вопросами к руководителям регионального главка и представителям Общественного совета, получить профессиональные и исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения.

С графиком приема граждан руководящим составом главка на декабрь 2022 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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